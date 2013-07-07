Форма поиска по сайту

07 июля 2013, 20:18

Транспорт

В Краснодарском крае из-за ЧП задерживаются поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

Три поезда задерживаются из-за схода вагонов на перегоне Кисляковская - Крыловская Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС России. Причиной ЧП могло стать искривление рельсов из-за жары. По данным Минздрава, пострадали 80 человек, госпитализированы 15.

В настоящее время 25 автобусов перевозят пассажиров поезда в пункт временного размещения в станице Октябрьской.

Напомним, ЧП произошло сегодня на перегоне Кисляковская - Крыловская Краснодарского края. С рельсов сошли 11 вагонов пассажирского поезда "Адлер - Новосибирск", состоящего из 19 вагонов.

