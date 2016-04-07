Ветераны ВОВ могут получить 50% скидку на проезд в купейных поездах ФПК

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пятидесятипроцентную скидку на проезд в купейных вагонах Федеральной пассажирской компании (ФПК) хотят предоставить ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

По словам генерального директора ФПК Петра Иванова, руководство компании сейчас рассматривает этот вопрос.

Помимо этого, 8 и 9 мая пассажиры компании смогут купить билеты на семта в плацкартах и общих вагонах на всех направлениях за полцены. На майские праздники ФПК назначила около 200 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям.

Как ранее сообщал председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами такси.