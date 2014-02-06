Более 7 тыс. пассажиров поехали из Москвы в Сочи на двухэтажном поезде

Первый двухэтажный поезд Москва - Адлер на Казанском вокзале. Фото: ИТАР-ТАСС.

Более 7 тысяч пассажиров отправились из Москвы в Адлер на двухэтажном поезде начиная с 25 января, сообщает в четверг пресс-служба РЖД. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в столицу зимних Олимпийских игр-2014 на поездах дальнего следования начиная с 25 января отправились более 71 тысяч человек. Больше всего - более 10 тысяч - отправились в направлении Адлера 2 февраля. Следующие пиковые даты ожидаются с 4 по 8 февраля, а также 12 и 14 февраля.

В общей сложности в направлении Сочи с 25 января по 25 февраля дополнительно назначено 84 рейса поездов из Мос­квы, Санкт-Пе­тер­бурга, Саратова, Уфы, Са­ма­ры и Челябин­ска.

Двухэтажный поезд Москва - Адлер (входящий в агломерацию Большой Сочи) начал ходить с 1 ноября 2013 года. Каждый вагон рассчитан на 64 пассажира - почти вдвое больше, чем вмещает обычный купейный вагон. В двухэтажном составе - 12 купейных вагонов, один СВ, штабной и вагон-ресторан. В каждом из них есть бесплатный Wi-Fi и три санузла. Весь маршрут поезд преодолевает за 23 часа, а не за 26, как обычно.

XXII зимние Олимпийские игры, первые в истории России соревнования такого уровня, открываются в Сочи 7 февраля.