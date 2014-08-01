Из Симферополя в Москву отправился первый поезд "Крым"

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В пятницу более 200 пассажиров выехали из Симферополя в Москву первым рейсом внутреннего поезда "Крым", сообщает "Интерфакс". Поезд отправился с железнодорожного вокзала Симферополя в 07.00.

На состав вместимостью 460 пассажиров продали более половины билетов. Как заявил глава предприятия "Крымская железная дорога" Андрей Каракулькин, остальные пассажиры будут подсаживаться по пути следования. Он отметил, что состав будет ходить ежедневно, круглогодично, нынешний график движения поезда будет действовать до конца 2015 года.

В свою очередь, вице-премьер республики Крым Дмитрий Полонский отметил, что поезд Симферополь-Керчь-Москва стал первым за последние 25 лет пассажирским железнодорожным маршрутом, который будет следовать через Керченский пролив. Каракулькин добавил, что из Симферополя в Москву ходят также три поезда через территорию Украины, но спрос на эти маршруты невысок.

Напомним, что с 19 июля началась продажа билетов на прямой пассажирский поезд №562 по маршруту Москва - Симферополь через железнодорожные станции Краснодар и Ростов-на-Дону и далее через Керченскую переправу. Помимо билета на поезд пассажирам необходимо приобрести талон на перевозку на пароме. Купить его можно как вместе с билетом на поезд, так и отдельно, но только при наличии билета и по месту его оформления. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 3 910 рублей, в купейном - 6 340.

Пассажиров будут переправлять через Керченский пролив на грузопассажирских паромах, а вагоны поезда - на железнодорожных - из порта "Кавказ" в порт "Крым". По прибытию пассажиры пересядут обратно в поезд и проследуют по существующей железнодорожной линии до Симферополя. Поезд будет состоять из девяти вагонов - именно столько сможет вместить железнодорожный паром за один рейс.

Чтобы организовать регулярные пассажирские перевозки через Керченский пролив, специалисты реконструировали подъездные пути Керченской паромной переправы и подготовили платформы для приема пассажиров.

Время пути из Симферополя до Москвы составит 46 часов и 23 минуты. Обратный путь - 44 часа. Из Симферополя поезд будет ежедневно отправляться в 7.00 и прибывать на Казанский вокзал Москвы в 5.23. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19.50 и прибывать в Симферополь в 15.10.