Абонемент на экспресс до Александрова и обратно станет дешевле

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С 16 октября абонементы на экспресс Москва – Александров – Москва станут дешевле, сообщает пресс-служба "Центральной ППК". Скидка распространяется на ежедневные и рабочие абонементы и действует на проезд в вагонах без предоставления посадочного места.

Таким образом, один проезд по абонементу "Рабочего дня" обойдется пассажиру в 140 рублей. При том, что стоимость разового билета от Москвы до Александрова составляет 260 рублей.

Данный экспресс представляет собой поезд, билеты на который можно приобрести как с указанием посадочного места, так и без него.

Напомним, до конца года будет запущен пилотный проект, в рамках которого пассажиры смогут воспользоваться бесконтактной оплатой проезда на пригородных электричках.

Проект будет реализован либо на маршруте Москва – Раменское, либо на Ярославском направлении от Москвы до Мытищ.

Оплатить проезд можно будет с помощью мобильного телефона с системой NFS. Для оплаты достаточно приложить телефон к турникету на входе, необходимая сумма будет списана со счета абонента.