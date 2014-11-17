Форма поиска по сайту

17 ноября 2014, 13:57

Культура

Первый поэтический сборник Дельфина выйдет в ноябре

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

Первый поэтический сборник Дельфина появится на книжных прилавках 20 ноября. В книгу, которую решено было оставить безымянной, вошли стихи и тексты, ранее никогда не публиковавшиеся.

"Книга была собрана по принципу "более-менее не стыдно за этот текст". И это оказалось слишком широким понятием. Но сейчас уже поздно что-то менять. Это сборник разных текстов, собранных под одной обложкой", - говорит сам музыкант о своем сборнике.

Читатели найдут в сборнике не только старые стихи Дельфина, но и тексты тринадцати песен, которые вошли в готовящийся к выходу альбом "Андрей". В книге использованы иллюстрации испанского художника Pablo S.Herrero.

В копилке Дельфина уже есть не одна награда за поэтические достижения, однако сам он не считает свои произведения поэзией в чистом виде. "Поэт должен думать над каждым своим словом, над каждой придуманной им рифмой - это слишком тяжело для меня. Мне нужен быстрый и эффектный результат, который не всегда можно соотнести с настоящей поэзией", - говорит Дельфин.

Дельфин (Андрей Лысиков) - музыкант, который исполняет композиции, не поддающиеся никакому стилистическому определению. Он синтезирует в своем творчестве экспериментальную, электронную музыку, рок, рэп, лоу-фай. Интервью M24.ru с Дельфином можно прочесть тут.

