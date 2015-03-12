Максимально честно: Дельфин о комфортном одиночестве и ценности слов

"Максимальное приближение": Дельфин

Андрей "Дельфин" Лысиков – музыкант, который исполняет композиции, не поддающиеся никакому стилистическому определению. Он синтезирует в своем творчестве экспериментальную, электронную музыку, рок, рэп, лоу-фай.

Артист рассказал ведущему программы "Максимальное приближение" на телеканале "Москва 24" Максиму Иксанову о своем поэтическом сборнике, ответственности за слова, смыслах, необходимых усилиях, отношении к собственному творчеству, красивом эпатаже, комфортном одиночестве, планах на будущее и сумасшествии.

Недавно вышел твой первый поэтический сборник, вслед за ним альбом "Андрей" – расскажи о них.

– Этот альбом – очень личный, на мне лежит большая ответственность за произнесенные там слова. Что касается книги... Раньше это, наверное, было не очень актуально, позже будет никому не нужно, а сейчас самое то. Книжка вышла немножко раньше, чем пластинка, и в ней использованы практически все тексты, вошедшие в новый альбом. Хочется, чтобы люди сначала прочитали тексты с листа, "получили собственные смыслы", а уже потом послушали то же самое вкупе с музыкой и осознали очевидность сильного влияния музыки на текст.

Как, по-твоему, поэтическое сообщество должно было отреагировать на выход этой книги?

– Мне все равно, потому что я никого не знаю. Но, думаю, не стоит заигрываться в эту историю.

Среди поэтов распространено мнение, что поэт сначала пишет сложно и плохо, потом сложно и хорошо, а потом просто и хорошо. Что думаешь?

– Возможно. Какими бы простыми не казались твои слова, они должны быть обличены смыслами, которые ты понял и которыми ты хочешь поделиться с людьми. Любое глубокое слово требует необходимого усилия. Если ты получаешь что-то без усилия, оно никогда в тебе не останется, это будет как прочитанная рекламная надпись.

Твою музыку называют депрессивной. Согласен с таким определением?

– Каждый пропускает то, что слышит и чувствует через собственные переживания. Для меня, наоборот, это очень жизнеутверждающая история, поэтому она так долго и существует.

Почему из твоего творчества уходит эпатажность?

– Я обеими руками за эпатаж и при случае обязательно воспользуюсь этим замечательным свойством. Но, наверное, сейчас мне на ум не приходит ничего красивого, что можно было бы в этой области исполнить.

Правда ли, что ты раздражаешься, когда тебя просят спеть песню "Я люблю людей"?

– Это, скорее, раздражает публику, пришедшую на концерт, потому что ползала сразу оборачивается на этого человека. Для каждого времени есть свои песни, отлично звучащие внутри именно этого времени. Время прошло, и сейчас мне кажется, что хорошо звучит совсем другая музыка.

Как ты считаешь, должен ли музыкант выражать свои взгляды как-то еще, кроме музыки? В Facebook, в интервью?

– Любое слово публичного человека очень ценно и воспринимается всеми неоднозначно и по-разному, нужно быть очень внимательным. И еще момент: не надо говорить, надо делать свою работу, и делать надо хорошо.

Ты не раз говорил, что не боишься одиночества. А что тебя страшит?

– Я очень комфортно себя чувствую с самим собой. Я больше волнуюсь за своих близких, за тех, кого я люблю.

Ты ощущаешь себя взрослым человеком?

– В связи с выходом пластинки и книжки последнее время часто возникает необходимость давать интервью. В таких случаях ты волей-неволей анализируешь собственные слова, и иногда начинает тошнить от самого себя.

Ты много сделал в последнее время. Не наступил ли момент, как бывает с многими, когда не знаешь, куда дальше двигаться?

– Хороший вопрос. Как раз сейчас у меня есть несколько идей, которые достойны того, чтобы их реализовать. Внутри формируется какое-то новое целостное ядро, с которым можно будет существовать какое-то время.

Существует ли вероятность, что через какое-то время ты вдруг начнешь записывать позитивную, понятную всем музыку, которую даже на радио поставят?

– Все мы можем сойти с ума, от этого никто не застрахован.