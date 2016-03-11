LIVE: чем рифмоплетство отличается от поэзии

13 марта состоится лекция кандидата филологических наук Михаила Павловца "Чем стихи отличаются от поэзии?". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Синхронизация в гостях у McKinsey".

Почему верлибры без рифм и стихотворного размера писать легче, чем "классические стихотворения"? Что такое "пирожки", как их сочинять и можно ли такие произведения называть "поэзией"? Творение Яна Сатуновского: "Главное иметь нахальство знать, что это стихи" – это стихотворение или рифмоплетство? Об этом и многом другом узнают слушатели лекции.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.