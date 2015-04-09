Доказано авторство стихотворения "На независимость Украины" Бродского

Иосиф Бродский. Фотохроника ТАСС

В интернете опубликована видеозапись, на которой Иосиф Бродский читает свое стихотворение "На независимость Украины", авторство которого оспаривалось более 20 лет.

Видеоролик длительностью 2 минуты 55 секунд опубликован на страничке Бориса Владимирского в Facebook. По его словам, это "отрывок из видеозаписи вечера Бродского в зале пало-альтовского Еврейского центра 30 октября 1992 года, где он читает "На независимость Украины" в присутствии почти тысячи слушателей".

По свидетельству людей, присутствовавших на том вечере, это было первое публичное чтение "На независимость Украины" самим поэтом.

"НЕЧТО РИСКОВАННОЕ"На нескольких страницах FB велись и ведутся споры о печально известной антиоде Бродского "На независимость Украины". Например у Александр Самарцев один из участников дискуссии пишет: "Никто не видел рукописи ... или других свидетельств, которые могли бы установить авторство Бродского. Пока таких доказательств нет - было бы честнее эту тему не трогать." Еще один комментатор сетует: "Бродский не случайно не публиковал и запрещал публиковать это стихотворение. И его волю нарушают где угодно и кто угодно." В другом месте обсуждается вопрос, когда он впервые все же прочитал это стихотворение публично - в 1994 году в Нью-Йорке или на два года раньше в Пало-Альто.В качестве фактографической реплики предлагаю вашему вниманию отрывок из видеозаписи вечера Бродского в зале пало-альтовского Еврейского центра 30 октября 1992 года, где он читает "На независимость Украины" в присутствии почти тысячи слушателей.Как по мне, лучше бы этой записи не существовало. И лучше бы он этих стихов тогда не читал. А еще лучше - не написал бы... Но написал, ничего не попишешь... Когда я их слушаю, испытываю боль - в том числе и за автора. И мне грустно при мысли о тех, у кого эти стихи вызывают восхищение или энтузиазм. Posted by Boris Vladimirsky on 7 Апрель 2015 г.

[/html]Отметим, что стихотворение, где с иронией говорится об обретение Украиной государственности, не включалось автором в сборники, а также не вошло в двухтомник Бродского в серии "Библиотека поэта", подготовленный Львом Лосевым. То, что "На независимость Украины" написал Бродский, долгое время подвергалось сомнению, несмотря на сообщения о наличие автографов, с первых публикаций в середине 90-х годов.

Впервые авторский текст был опубликован в 2008 году Натальей Горбаневской (русская поэтесса, переводчица, правозащитник) с комментариями литературоведа Валентины Полухиной, специалиста по творчеству Бродского.

По ее словам, впервые это стихотворение Бродский прочитал 28 февраля 1994 года в Нью-Йорке в Куинс-колледже, где его записали на магнитофон и затем расшифровали с ошибками. Однако несмотря на это дискуссии по поводу авторства стихотворения продолжались.