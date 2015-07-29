Микки Рурк может провести новый боксерский матч осенью

Фото: ТАСС/Артем Геодокян

Голливудский актер Микки Рурк может вернуться на ринг осенью этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера Вадима Корнилова.

На этот раз Рурк планирует провести шестираундовый боксерский поединок.

"Пока мы рассматриваем варианты. Это будет шестираундовый поединок. Микки тренируется уже полтора месяца", – отметил Корнилов.

Напомним, актер вернулся в профессиональный бокс в ноябре 2014 года. На его счету девять боев – семь побед и две ничьи.

В Москве 62-летний актер нокаутировал во втором раунде американца Эллиота Сэймура, который ранее провел десять поединков, одержав одну победу и потерпев девять поражений.

Позже выяснилось, что проигравший в поединке Микки Рурку боксер был бездомным. Соперник знаменитого актера полтора года жил на улице.