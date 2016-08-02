Более 50 подземных переходов защитят от вандалов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 50 подземных переходов Москвы обработают антивандальным покрытием до конца 2016 года, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Гормоста.

Специальный состав наносят на стены тоннелей после капитального ремонта. На таком покрытии краска не держится и легко удаляется тряпкой с водой.

До конца года планируется завершить ремонт и обработать антивандальным покрытием 53 перехода. В 24 переходах ремонт уже начался.

Десять переходов уже отремонтировали: "Нахимовский", "Автозаводский ТТК", "Варшавка 90", "Райсобес", "Сумской проезд", "ГАИ", "Ярославский 1-ый", "Болотниковский", "ВНИИЦЭВТ" и "Октябрьский".

В прошлом году антивандальное покрытие включили в реестр инновационных технологий, которые будут использованы в подземных переходах, на станциях и вагонах метро, а также на фасадах зданий. В начале года антивандальной краской обработали стены восьми подземных переходов. Его нанесли в переходах напротив здания мэрии, Курского вокзала и в двух пешеходных переходах у метро "Арбатская".