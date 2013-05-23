В Москве сирот после интернатов будут реабилитировать

Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре 2013 года в Западном Дегунино откроется реабилитационный центр для детей-сирот от 16 лет. Как рассказала М24.ru замглавы департамента социальной защиты населения Татьяна Потяева, каждый ребенок получит отдельную квартиру, а присматривать за сиротами будут приставленные к ним социальные работники.

Социальный жилой дом имеет 9 этажей и рассчитан на 100 квартир. Предполагается, что жить в нем будут подростки, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние матери-сироты. Каждый подросток получит однокомнатную квартиру со всей необходимой мебелью и техникой. Наблюдать за сиротами, а также помогать им привыкнуть к самостоятельной жизни будут педагоги и психологи. Для дежурств педагогов выделят весь первый этаж дома. "Социальные работники будут следить за тем, как дети учатся, посещают ли учебные заведения, также они будут помогать сиротам решать повседневные задачи. Важно, чтобы к совершеннолетию сироты получили опыт, который пригодится им в самостоятельной жизни", - пояснила Потяева. Она напомнила, что на данный момент около 40% детей-сирот от 16 лет посещают учебные заведения, еще 30% - работают. Одной из целей проекта, по ее словам, станет профилактика вторичного сиротства, которая будет заключаться в работе с молодыми мамами.

Параллельно московские власти хотят перепрофилировать детские дома и интернаты в центры содействия семьям. Как заявила Потяева, к 2015 году эта работа должна завершиться. Всего будет организовано 33 центра, по три в каждом административном округе. Условия пребывания в них будут приближены к семейным, в каждом учреждении будет находиться не более 30 детей. Число сирот в итоге должно снизиться до 1 тысячи человек. Сейчас в детских учреждениях находится более 4 тысяч воспитанников. Новые центры будут содействовать тем семьям, которые хотят взять детей на воспитание.

Глава благотворительного фонда поддержки семьи, детей и молодежи "Наша семья" Мария Терновская согласна, что реабилитационный центр для сирот в Москве необходим. По ее словам, у выпускников интернатов нет опыта самостоятельного проживания: "Повзрослевшие сироты попадают в общежития, где нет никакой приватности, и поэтому их взрослая жизнь мало отличается от жизни в интернате". Терновская подчеркнула, что нужно продумать кодекс этических норм для социальных работников, четко прописать их взаимоотношения с сиротами.

Президент фонда "Семья и детство" Светлана Руднева подтвердила, что реабилитационные центры для подростков помогут существенно сократить вторичное сиротство. По ее словам, у девушек, живущих в интернатах, зачастую нет элементарных знаний о материнстве, поэтому они часто отказываются от собственных детей.

При этом Руднева усомнилась в том, что проект перепрофилирования детских домов удастся реализовать к 2015 году. "Это более длительный процесс, проблема заключается, прежде всего, в идеологии. Для того чтобы осуществить проект, нужно организовать мощную информационную кампанию и обратиться к социальной рекламе. Также можно предоставлять льготы тем рекламодателям, которые пропагандируют семейные ценности", - считает эксперт.

Напомним, в этом году правительство выделило на ремонт детских домов Москвы 800 миллионов рублей. В течение года будут увеличены выплаты опекунским, приемным семьям и семьям усыновителей.

Мария Решетникова