Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня 2016, 16:00

Общество

Информацию об избиении школьницы в Королеве проверит следствие

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи проверяют информацию об избиении 15-летней девочки одноклассницами в Королеве, сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.

В скором времени планируется допросить свидетелей и определить участников инцидента. Чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначат экспертизу.

По итогам доследственной проверки должны будут принять процессуальное решение.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о жестоком избиении школьницы, которая впоследствии была госпитализирована из-за тяжелых травм.

подростки следствие школьники доследственные проверки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика