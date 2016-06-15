Информацию об избиении школьницы в Королеве проверит следствие

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи проверяют информацию об избиении 15-летней девочки одноклассницами в Королеве, сообщает пресс-служба СК по Подмосковью.

В скором времени планируется допросить свидетелей и определить участников инцидента. Чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, назначат экспертизу.

По итогам доследственной проверки должны будут принять процессуальное решение.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о жестоком избиении школьницы, которая впоследствии была госпитализирована из-за тяжелых травм.