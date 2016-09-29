Газон "Лужников" начали готовить к Кубку Конфедераций

Фото: m24.ru

Голландские специалисты начали прошивку травяного газона стадиона "Лужники" искусственными волокнами, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительства Марат Хуснуллин отметил, что на данный момент трава достаточно выросла, и теперь для укрепления корневой системы ее прошивают искусственными нитями на глубину 18 сантиметров. Благодаря такой системе, поле сможет лучше выдерживать нагрузки.

Ранее сообщалось, что специалисты ФИФА остались довольны подготовкой стадиона к чемпионату мира 2018 года и Кубку Конфедераций, который состоится годом ранее. Всего в делегации было девять групп различных специалистов.