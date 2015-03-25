Какие интернет-сервисы помогают начинающим бизнесменам столицы

Фото: ТАСС/Антон Тушин

В столице предпринимательская активность держится на высоком уровне. Продолжает она расти и сейчас, когда в России начался кризис. Власти Москвы помогают начинающим бизнесменам, создавая для них специальные электронные сервисы. Что это за сервисы, где дают консультации, где можно подать заявку на участие в торгах, как оформить право собственности – в материале М24.ru.

ПростоБизнес

Информацию о том, как стать Индивидуальным Предпринимателем (ИП), зарегистрироваться, как развивать собственный бизнес, а также получить госуслуги, можно в интернет-сервисе prostobusiness.ru. Этот ресурс создан при поддержке Правительства Москвы и направлен на развитие бизнеса.

На сайте размещена инструкция получения разрешений на строительство или оформление лицензии, данные о льготах, предоставляемых правительством Москвы, а также информация о том, где можно получить консультации и помощь в оформлении предприятий.

Как начинающему предпринимателю получить субсидию от государства

Начинающий предприниматель найдет на сайте информацию, как оформить собственность, как получить разрешение, подключить коммуникации, как встать на кадастровый учет и много другое. Данный сервис подскажет, как создать бизнес и как развить его.

Малый бизнес Москвы

Еще один сервис создали в департаменте науки, промышленной политике и предпринимательства. Это сайт, созданный в помощь предпринимателям, которые только начинают свою деятельность или же хотят ее развить. Здесь можно найти ответ практически на любой вопрос, связанный с управлением своим бизнесом.

Кроме того, начинающие предприниматели узнают, как создать предприятие, где найти деньги, помещение, как участвовать в торгах на сайте госзакупок. Здесь же создана открытая база обучающих видеоматериалов из российских и зарубежных источников. В медиатеке собраны уроки на любую тему, связанную с бизнесом.

На сервисе также можно в режиме онлайн проконсультироваться со специалистами, узнать о семинарах, проводимых в помощь бизнесменам, а также ознакомиться с последними новостями в этой сфере.

Семинары

Для начинающих бизнесменов проводятся семинары. Как раз там предпринимателям и рассказывают, как пользоваться электронными сервисами.

На прошлой неделе, например, состоялся семинар, где эксперты обсудили электронные сервисы Росреестра, полезные для предпринимателей. Участники семинара узнали последние изменения законодательства в области государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.

Так, на портале Росреестра с помощью кадастровой карты можно осуществлять поиск земельного участка или здания, узнать кадастровую стоимость, а также проверить объект.

Регистрация бизнеса онлайн

Подать документы для регистрации юридического лица или ИП теперь можно в электронном виде. Регистрирующий орган нужно будет посетить всего один раз для получения свидетельства. На сайте налоговой размещена пошаговая инструкция, как это сделать.

Торговля в метро

Еще один сайт в поддержку предпринимателям создали "Малый бизнес" и столичный департамент транспорта. Этот сервис консультирует по вопросам торговли в метро. Таким образом столичные власти оказывают поддержку предпринимателям, которые хотят арендовать торговое помещение в подуличных переходах.

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

На сервисе бизнесмены могут оставить заявку об аренде торговой площади и записаться на серию семинаров, посвященных новым правилам торговли в подуличных пространствах.

В заключение

Стоит добавить, что столичное правительство одобрило законопроект об установлении налоговых каникул для бизнеса в Москве. Воспользоваться режимом налоговых каникул (налоговая ставка 0%) смогут впервые зарегистрированные московские предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения.

Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.