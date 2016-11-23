Десятки тысяч подарков получат участники квеста "Счастливое время"

Фото: m24.ru

Порядка 50 тысяч подарков смогут получить участники общегородского квеста "Счастливое время", который пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Московских сезонов".

Участникам "Счастливого времени" в ходе различных конкурсов нужно будет отвечать на вопросы, связанные с традициями празднования Нового года и Рождества. За это они смогут получать подарки, среди которых сладости, билеты в кино, теплые шарфы, шапки и многое другое.

Для того, чтобы иметь возможность поиграть, необходимо будет получить "Паспорт участника квеста" в шале "Квест" любой из 17 участвующих в фестивале площадок.