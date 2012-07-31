Суд отменил приговор братьям Зориным

ИТАР-ТАСС

Московский областной суд отменил приговор Андрею и Антону Зориным, признанными виновными в драке с депутатом в поселке Уваровка, сообщает РИА Новости.

В настоящее время дело передано на новое рассмотрение в Можайский городской суд. Защита братьев Зориных ходатайствует о наказании для председателя совета депутатов Уваровки Игоря Арансона и его сына Дмитрия. По словам чиновника, Андрей Зорин угрожал ему на суде, но это не вошло в дело.

Напомним, что инцидент произошел в подмосковной Уваровке 25 октября 2011 года. Дело вызвало общественный резонанс благодаря тому, что видеоролик попал в интернет и поднял волну возмущения.