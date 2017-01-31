Профильный комитет Совфеда одобрил декриминализацию побоев в семье

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Закон о декриминализации побоев в семье поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщает ТАСС. Речь идет о побоях, нанесенных близким родственникам впервые и не повлекших вреда здоровью.
Как отметила зампред комитета Людмила Бокова, этот закон принимается по итогам дискуссии, развернувшейся в обществе с июля 2016 года после перевода в разряд административных правонарушений побоев в отношении чужих людей.
"Было принято решение также перевести побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений. Однако побои, которые нанесут повторно, остаются уголовным преступлением",- сообщила Бокова.
Декриминализацию побоев в семье не поддержала сенатор Людмила Нарусова. По ее мнению, насилие в семье должно пресекаться в том числе законодательными мерами, принятие же данного закона нецелесообразно и противоречит основополагающим нормам права. Нарусова считает, что закон пролоббировали участковые милиционеры, полицейские, которые не хотят связываться и заниматься дополнительной работой.
Декриминализация единичных побоев в отношении близких и родственников обсуждается на протяжении нескольких месяцев. 27 января Госдума приняла законопроект, отменяющий особые условия наказания за побои со стороны близких родственников. После того, как закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. К уголовной ответственности будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.
Сейчас за избиение родственников предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до года), ограничения или лишения свободы (до 2 лет), принудительных работ (до 2 лет) либо ареста до 6 месяцев.
Проект был разработан после того, как Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.
