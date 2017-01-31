Профильный комитет Совфеда одобрил декриминализацию побоев в семье

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Закон о декриминализации побоев в семье поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сообщает ТАСС. Речь идет о побоях, нанесенных близким родственникам впервые и не повлекших вреда здоровью.

Как отметила зампред комитета Людмила Бокова, этот закон принимается по итогам дискуссии, развернувшейся в обществе с июля 2016 года после перевода в разряд административных правонарушений побоев в отношении чужих людей.

"Было принято решение также перевести побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений. Однако побои, которые нанесут повторно, остаются уголовным преступлением",- сообщила Бокова.

Декриминализацию побоев в семье не поддержала сенатор Людмила Нарусова. По ее мнению, насилие в семье должно пресекаться в том числе законодательными мерами, принятие же данного закона нецелесообразно и противоречит основополагающим нормам права. Нарусова считает, что закон пролоббировали участковые милиционеры, полицейские, которые не хотят связываться и заниматься дополнительной работой.