Женщина покусала пассажирку столичного метро

Женщина покусала пассажирку столичного метрополитена, передает РИА Новости. Инцидент произошел на станции метро "Текстильщики".

По словам представителей правоохранительных органов, после конфликта обеих женщин задержали и отвели в отделение полиции на станции.

Они написали объяснительные записки, в которых указали, что претензий друг к другу не имеют. После этого, женщин отпустили.

В Москве периодически случаются необычные конфликты и драки. В мае прошлого года жительница одного из домов на западе столицы покусала председателя ТСЖ за "тоталитарные методы правления".

О десяти самых странных разборках в истории столицы вы можете прочитать здесь.

