Представительница Белоруссии завоевала титул "Миссис мира 2014"

Марина Алексейчик. Фото: сайт конкурса "Миссис мира"

Победительницей конкурса красоты для замужних женщин "Миссис мира 2014" стала представительница Белоруссии Марина Алексейчик. Россиянка Наталья Николаева занята четвертое место.

Финал "Миссис мира 2014" состоялся в американском штате Мэриленд. Вместе с Алексейчик и Николаевой в четверку самых красивых конкурсанток вошли представительницы Польши и Перу. Среди 11 главных замужних женщин соревнования оказалась еще одна россиянка, обладательница титула "Миссис Россия" Ольга Панкова, сообщает МИА "Россия сегодня".

Представительнице Белоруссии Марине Алексейчик 31 год, четыре года назад она вышла замуж. "Миссис мира 2014" работает телеведущей и выступает как певица.

"Красивое" соревнование длилось восемь дней, участие в нем приняли конкурсантки из 35 стран мира. Они продемонстрировали не только внешние данные, но также танцевальные, кулинарные и прочие способности.

Конкурс "Миссис мира" проводится с 1985 года. Три раза подряд он проходит в России - в 2006 году в Санкт-Петербурге, в 2007 году в Сочи, в 2008 году в Калининграде. "Миссис мира 2015" примет Китай.

Стать участницами соревнования могут только замужние женщины, причем предпочтение оргкомитет отдает тем, у кого есть дети, и тем, кто занимается благотворительностью.

Россиянки дважды становились обладательницами титула "Миссис мира". В 2006 году почетную корону получила Софья Аржаковская, в 2009 году - Виктория Радочинская.