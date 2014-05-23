Форма поиска по сайту

23 мая 2014, 17:04

Общество

Пляжные зоны в Москве подготовят к 25 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Пляжные зоны в Москве подготовят к 25 мая, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" начальник московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

В 2014 году купаться в Москве можно будет в 10 водоемах. Всего в столице определено 11 зон отдыха с купанием. Однако допущены в этом году будут лишь 10, так как исключено озеро Школьное.

В Северном округе будут доступны Большой академически пруд, пляжи Левобережный и "Бич Клаб", в Восточном округе - озеро Белое, в Юго-Западном - зона отдыха Тропарево, в Зеленограде - озеро Черное и Большой городской пруд. Полный список столичных зон отдыха можно увидеть на сайте Роспотребнадзора.

Василий Марьян отметил, что порядок на пляжах должен поддерживаться прежде всего самими отдыхающими.

"Органам полиции предписано в период с 1 июня по 31 августа осуществлять контроль правопорядка в зонах отдыха с 14 до 21 часа, а в выходные и праздничные дни - с 9 до 22 часов", - сказал Марьян.

Он добавил, что на сегодняшний день температура воды в Москве-реке и закрытых водоемах составляет 18-19 градусов. На Химкинском водохранилище и водных объектах Новомосковского и Троицкого административных округов - на 5-6 градусов ниже.

"Сегодня безопасное купание невозможно. Купание взрослого человека допустимо не более 10 минут. В пределах 30 минут нахождение в воде может привести к потери сознания. Детям мы не рекомендуем вообще заходить в воду до достижения температуры плюс 21-22 градуса", - заключил он.

пляжи туризм купание

