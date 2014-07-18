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Общество

18 июля 2014, 17:02

Москвичам разрешили купаться на четырех пляжах

пляжи лето туризм парки отдых

Фото: М24.ru/Анастасия Самсонова

Проверив девять зон для отдыха и купания на территории Москвы, Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться на четырех из них.

Пригодными для купания признаны Озеро Белое в ВАО, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 в СЗАО, а также озеро Мещерское в ЗАО.

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Неподходящим местом для водных процедур признали Большой Садовый пруд в САО: в пробах воды, взятых из этого водоема, превышен уровень биологического потребления кислорода, а на детском пляже обнаружено слишком много бактерий группы кишечных палочек. Также не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам качество воды в водоемах на территории пляжного комплекса "Бич Клаб" и пляжа "Левобережный" в САО.

Большой городской пруд и Черное озеро в ЗелАО, ранее открытые для купальщиков, теперь тоже попали под запрет из-за несоответствия воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Из 32 зон отдыха без купания принято в эксплуатацию 28.
В САО можно отдохнуть на Головинских и Ангарских прудах, в парке "Дружба", в прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь".
В СВАО для посетителей открыты Джамгаровский и Лианозовский пруды и водоемы на ВВЦ.
В СЗАО можно загорать на Кировской и Строгинской поймах.
В ЮВАО для отдыха годятся парк "Лефортово", Нижний Люблинский пруд и Кузьминские пруды.
В ВАО: Кусково, Лебедянский и Серебряно-Виноградный пруд, Оленьи и Путяевские пруды, Терлецкая дубрава.
В ЗелАО: Декоративный пруд, Дунькин пруд, Каскад Малинских прудов, пруд "Быково болото" и пруд на ручье Ржавка.
В ЦАО: Голицынский, Новоспасский и Екатерининский пруд. Жителям ЮЗАО остается довольствоваться зоной отдыха "Битца", а жителям ЮАО – берегами Борисовских прудов.

Проверку не прошли Красногвардейские, Патриаршие, Новодевичьи пруды и Калитниковский пруд в ЦАО.

Москвичам запретили купаться на трех пляжах

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