Москвичам разрешили купаться на четырех пляжах

Фото: М24.ru/Анастасия Самсонова

Проверив девять зон для отдыха и купания на территории Москвы, Роспотребнадзор разрешил москвичам купаться на четырех из них.

Пригодными для купания признаны Озеро Белое в ВАО, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 в СЗАО, а также озеро Мещерское в ЗАО.

Неподходящим местом для водных процедур признали Большой Садовый пруд в САО: в пробах воды, взятых из этого водоема, превышен уровень биологического потребления кислорода, а на детском пляже обнаружено слишком много бактерий группы кишечных палочек. Также не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам качество воды в водоемах на территории пляжного комплекса "Бич Клаб" и пляжа "Левобережный" в САО.

Большой городской пруд и Черное озеро в ЗелАО, ранее открытые для купальщиков, теперь тоже попали под запрет из-за несоответствия воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

Из 32 зон отдыха без купания принято в эксплуатацию 28.

В САО можно отдохнуть на Головинских и Ангарских прудах, в парке "Дружба", в прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК "Лебедь".

В СВАО для посетителей открыты Джамгаровский и Лианозовский пруды и водоемы на ВВЦ.

В СЗАО можно загорать на Кировской и Строгинской поймах.

В ЮВАО для отдыха годятся парк "Лефортово", Нижний Люблинский пруд и Кузьминские пруды.

В ВАО: Кусково, Лебедянский и Серебряно-Виноградный пруд, Оленьи и Путяевские пруды, Терлецкая дубрава.

В ЗелАО: Декоративный пруд, Дунькин пруд, Каскад Малинских прудов, пруд "Быково болото" и пруд на ручье Ржавка.

В ЦАО: Голицынский, Новоспасский и Екатерининский пруд. Жителям ЮЗАО остается довольствоваться зоной отдыха "Битца", а жителям ЮАО – берегами Борисовских прудов.

Проверку не прошли Красногвардейские, Патриаршие, Новодевичьи пруды и Калитниковский пруд в ЦАО.