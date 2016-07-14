В Москве нашли 47 нелегальных пляжей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве выявили почти 50 несанкционированных пляжей. Об этом журналистам сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

"На сегодняшний день в Москве выявлено 47 несанкционированных пляжей. Отмечу, что на сегодняшний день в Москве остро ощущается нехватка мест для отдыха на воде", – цитирует его Агентство "Москва".

Он добавил, что по нормативам количество одновременно отдыхающих на пляже не должно превышать 35 тысяч человек. Между тем в жаркую погоду число отдыхающих иногда достигает 100 тысяч.

По словам Волкова, власти работают над этой проблемой, особенно в ТиНАО.

Где искупаться в Москве

В этом сезоне в Москве разрешено купаться на 11 пляжах, еще в 46 зонах отдыха можно загорать без водных процедур.

10 зон отдыха с купанием ("Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", "Озеро Белое", "Мещерское", "Бич Клаб", "Левобережный", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3") находятся под контролем столичного Роспотребнадзора, за пляж "Большой Садовый пруд" отвечает Федеральное медико-биологическое агентство.