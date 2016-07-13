Форма поиска по сайту

13 июля 2016, 15:34

Туризм

В Москве выявлено 640 нарушений правил отдыха у воды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили 640 нарушений в местах массового отдыха у воды в столице с начала летнего сезона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ОАТИ Дмитрия Семенова.

По его словам, наиболее часто нарушались правила уборки и санитарии, содержания зеленых насаждений и состояние малых архитектурных форм и ограждений.

Нарушения нашли в следующих зонах отдыха:

  • Парк культуры и отдыха "Кузьминки";
  • ПКиО "Сокольники";
  • ПКиО "Фили";
  • ПКиО "Лиазоновский";
  • ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО";
  • Жилищник района Северный;
  • Жилищник района Нагатинский Затон;
  • Жилищник Ивановского района;
  • Жилищник Лосиноостровского района;
  • ГПБУ "Мосприрода".

За выявленные нарушения составлено 57 протоколов на должностных лиц. Сейчас в Москве работают 12 зон с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест массового отдыха.

