В Москве выявлено 640 нарушений правил отдыха у воды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили 640 нарушений в местах массового отдыха у воды в столице с начала летнего сезона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ОАТИ Дмитрия Семенова.

По его словам, наиболее часто нарушались правила уборки и санитарии, содержания зеленых насаждений и состояние малых архитектурных форм и ограждений.

Нарушения нашли в следующих зонах отдыха:

Парк культуры и отдыха "Кузьминки";

ПКиО "Сокольники";

ПКиО "Фили";

ПКиО "Лиазоновский";

ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО";

Жилищник района Северный;

Жилищник района Нагатинский Затон;

Жилищник Ивановского района;

Жилищник Лосиноостровского района;

ГПБУ "Мосприрода".

За выявленные нарушения составлено 57 протоколов на должностных лиц. Сейчас в Москве работают 12 зон с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест массового отдыха.