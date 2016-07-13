В Москве выявлено 640 нарушений правил отдыха у воды

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили 640 нарушений в местах массового отдыха у воды в столице с начала летнего сезона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника ОАТИ Дмитрия Семенова.
По его словам, наиболее часто нарушались правила уборки и санитарии, содержания зеленых насаждений и состояние малых архитектурных форм и ограждений.
Нарушения нашли в следующих зонах отдыха:
- Парк культуры и отдыха "Кузьминки";
- ПКиО "Сокольники";
- ПКиО "Фили";
- ПКиО "Лиазоновский";
- ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО";
- Жилищник района Северный;
- Жилищник района Нагатинский Затон;
- Жилищник Ивановского района;
- Жилищник Лосиноостровского района;
- ГПБУ "Мосприрода".
За выявленные нарушения составлено 57 протоколов на должностных лиц. Сейчас в Москве работают 12 зон с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест массового отдыха.