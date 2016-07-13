Минкультуры Подмосковья выбрало пять лучших пляжей для купания

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Минкультуры Московской области назвало пять лучших пляжей Подмосковья с оптимальными условиями для безопасного и разнообразного отдыха. Первое место в рейтинге занял пляж First в Химках, на втором оказался пляж базы отдыха "Торбеево озеро" в Сергиево-Посадском районе. Замыкает тройку пляж на озере Бабошкино в Балашихе.

Координатор организации "МосЭко" Аня Нафиева рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как Роспотребнадзор тестирует пляжи.

"По состоянию на 1 июля пригодными были признаны 30 водоемов Подмосковья. Роспотребнадзор регулярно проводит проверки, вода тестируется в том числе на радиацию, на бактерии и различные химические загрязнения. Проверки проходят чуть ли не каждую неделю, потому что ситуация может измениться", – сказала она.

По словам эксперта, если территория становится замусоренной в течение летнего сезона, пляж могут закрыть. Такое происходит регулярно, к концу лета открытых пляжей становится меньше.

Четвертое место в рейтинге подмосковного Минкультуры досталось частному пляжу на Медвежьих озерах в Щелковском районе. Замыкает пятерку пляж на водоеме "Авангард" в Электростали.

Ранее было запрещено купание в зонах отдыха "Тропарево" и на пляжном комплексе "Бич Клаб". В обеих зонах качество воды не соответствует микробиологическим показателям. Кроме того, в Тропареве качество воды не прошло и санитарно-химический контроль. Отрицательные заключения были также выданы на зону отдыха "Любляна", водоемы "Южный" и "Юбилейный" в Электростали.