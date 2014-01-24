Форма поиска по сайту

24 января 2014, 14:56

Спорт

Пловчиху Юлию Ефимову за допинг отстранили от участия в соревнованиях

Юлия Ефимова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская пловчиха Юлия Ефимова отстранена от участия в соревнований. Спортсменку подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

Ефимова не может принимать участия в состязаниях, начиная с 21 января, сообщает официальный сайт Международной федерации плавании.

Напомним, проба, взятая у спортсменки в октябре прошлого года дала положительный результат - в ней были обнаружены следы стероидного гормона, близкого к тестостерону.

В случае, если Ефимову признают виновной, ей грозит двухлетняя дисквалификация. Отметим, что через год срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге, увеличится вдвое - до четырех лет.

Юлия Ефимова трижды завоевывала золото чемпионатов мира. На Олимпиаде в Лондоне пловчиха завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров брассом.

плавание Юлия Ефимова

