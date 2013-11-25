На фестивале "Будущая Музыка" выступят ансамбли из Швейцарии и Бельгии

На "Платформе" стартовал фестиваль "Будущая Музыка", главный вопрос которого "Что будут слушать наши потомки". Заглянуть в будущее попробуют композиторы Владимир Мартынов, Сергей Загния, Антон Васильев, Сергей Невский, Владимир Раннев, Петр Поспелов и другие. Среди произведений Сергея Загния есть одноминутная опера "Евгений Онегин", а музыку Сергея Невского можно услышать в спектакле Кирилла Серебренникова "Человек-подушка". Все фестивальные произведения будут исполняться впервые.

Фото: platformaproject.ru

Так, 26 ноября швейцарский ансамбль Phoenix представит концерт "Зарисовки времени". А 28 ноября бельгийский ансамбль Nadar представит L’homme orchestra. Их программы позволят сравнить видение будущего российскими и зарубежными современными композиторами.

29 ноября Петр Поспелов ("Внук пирата") и Борис Филановский (play.list) представят "Новейшую историю" в исполнении Московского ансамбля современной музыки под управлением Федора Леднева.

30 ноября в рамках "Эволюции" Сергей Загний исполнит "Музыку для нормализации дыхания", а Сергей Летов и Влад Быстров – "Электронное дыхание. Кончерто гроссо для двух импровизаторов".

1 декабря состоится "Протомузыка, или все сначала", в рамках которой Кирилл Широков представит Untitled Beams & Rests, а Георгий Дорохов – "Рондо". Исполнять произведения будет Московский ансамбль современной музыки.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте "Платформы". Стоимость билетов - от 300 рублей.