Опера "Четыре квартета" состоится на площадке "Винзавода"

Фото: проект "Платформа"

28 и 30 сентября на "Платформе" Центра современного искусства "Винзавод" пройдет опера "Четыре квартета" по одноименному произведению крупного поэта XX века Т.С. Элиота.

"The Four Quartets - одна из самых заметных вершин англоязычной поэзии XX века, лирический герой которой стоит на обрыве культуры и на краю собственного сознания, пытаясь преодолеть самого себя. При этом хронотоп, а вместе с ним и память как будто обнуляются, человек перестает обрастать "сюжетами" и привычными для него так называемыми обстоятельствами", - рассказали организаторы.

Над оперой работали композитор Александр Маноцков и постановщик Олег Глушков. В ней принимают участие американские и русские актеры – Казимир Лиске, Один Байрон, Инна Сухорецкая и Кирилл Вытоптов.

"Хореография с элементами боевых искусств и акробатики, сложная партитура, неакадемичный выбор исполнителей погружают зрителя в своеобразный диалог между авторами, художественные методы которых не совпадают и одновременно притягивают друг друга", - сообщает пресс-служба "Винзавода".

Первые репетиции постановки прошли в Театральном Центре О'Нила в Коннектикуте, а первые показы в России пройдут на "Платформе" в режиме work-in-progress.

Начало в 21.00. Стоимость билетов – 350-600 рублей.