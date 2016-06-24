Электричество в элитном доме на Воробьевых горах отключать не будут

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

В жилом доме № 1 на улице Улофа Пальме не будут отключать электричество из-за задолженности управляющей компании, сообщает пресс-служба Мосэнергосбыт.

В компании отмечают, что задолженность у УК "Дельта" отсутствует и этот жилой дом ошибочно попал в список многоэтажек, где собираются отключить электроэнергию.

"В связи с распространением в ряде СМИ и социальных сетях информации о принадлежности данного дома Управлению делами президента РФ, ПАО "Мосэнергосбыт" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее была информация, что управляющая компания элитного дома на Воробьевых горах задолжала за электроэнергию 805,5 тысячи рублей. Из-за этого Мосэнергосбыт планирует отключить энергоснабжение в местах общего пользования с 21 по 24 июня.

До этого Мосэнергосбыт опубликовал график отключения электроэнергии в подъездах московских домов. Из-за крупных задолженностей управляющих компаний электричество планировалось отключить более чем в 90 многоквартирных домах.