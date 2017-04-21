Россиянам разрешат законно не платить за услуги ЖКХ

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Россияне смогут законно не оплачивать коммунальные услуги, если их управляющая компания не опубликовала необходимые сведения в Государственной информационной системе ЖКХ, сообщает ТАСС.

Это будет возможно с 1 января 2018 года.

Кроме того, если компания не разместит информацию в системе, ее привлекут к административной ответственности. В первый раз виновным выдадут предупреждение. В дальнейшем предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей для управляющих компаний и 200 тысяч рублей – для ресурсоснабжающих организаций.

Электронная информационная система ГИС ЖКХ разрабатывается для мониторинга расчетов между участниками сферы ЖКХ. Кроме того, благодаря ей можно получать сведения об объектах жилого фонда в режиме реального времени. Система также даст возможность оплачивать коммунальные услуги и формировать реестр управляющих компаний.