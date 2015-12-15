Рост тарифов ЖКУ в Москве в 2016 году будет ниже инфляции

Рост тарифов ЖКУ в столице в 2016 году будет ниже инфляции

Рост тарифов ЖКХ в будущем году не превысит уровня инфляции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики Максим Решетников, передает корреспондент m24.ru.

"Очередная индексация тарифов ожидается с 1 июля будущего года. Средний рост тарифов составит 7,4 процента. Газ будет проиндексирован на 2 процента, электроэнергия на 7–15 процентов в зависимости от времени потребления. Тарифы на отопление вырастут на 8,1 процента, на горячую воду – на 7,8 процента, а на водоснабжение и водоотведение – на 7 процентов", – заявил Решетников.

Новые тарифы ЖКХ

Напомним, Министерство финансов России ожидает инфляцию на уровне 12,2 процента по итогам года. Об этом на сентябрьском пленарном заседании Госдумы заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Снижение темпов роста экономики РФ, по мнению Силуанова, в текущем году связано в первую очередь с внешними условиями.

"Мы делаем все, чтобы ключевая ставка и процентные ставки в экономике снижались. А бюджет – это основной инструмент снижения инфляции, давления на процентные ставки. Чем более он сбалансирован – тем меньше уровень ставок в экономике", – добавил он.

Банк России в сентябре ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2015 год до 12-13 процентов с ожидавшихся ранее 10,8 процента.

Ранее Сергей Собянин заявил, что темпы роста тарифов на услуги ЖКХ в столице снизились в полтора раза.