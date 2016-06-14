Не пропусти: где следить за капремонтом онлайн

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

На столичном портале госуслуг появился новый сервис, с помощью которого можно узнать все о капремонте, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Московский портал стал первым, где заработала подобная функция. Теперь жители столицы в режиме реального времени могут следить за всеми этапами реализации программы капремонта как во всем доме, так и в отдельно взятой квартире или другом помещении.

На сайте pgu.mos.ru гражданам доступна любая информация о сроках, условиях, подрядных организациях и строителях, выполняющих ремонтные работы, а также о том, как распределяются их средства.

В апреле на портале "Активный гражданин" проходило голосование, где 195 591 житель столицы выбрал список данных, необходимых ко всеобщему доступу на сайте госуслуг. Наиболее значимыми сведениями оказались следующие:

информация о взносах на капремонт по собственной квартире (проголосовали 12,2 процента жильцов);

данные о начисленных взносах в целом по дому (10,67 процента);

сведения о выбранном в доме способе накопления средств на капремонт (10,06 процента).

Москвичи смогут узнать о капремонте своих домов в режиме онлайн

Чтобы начать работу с сервисом, сперва необходимо ввести необходимый запрос в разделе "Поиск дома", указав адрес и, если есть, код плательщика. После этого в графе "Работы и платежи" появятся данные по следующим пунктам:

"Основные сведения": способы формирования фонда капремонта, причины включения своего дома в региональную программу и другие данные;

"Работы": сроки, объем и ожидаемая стоимость проводимых работ;

"Платежи": начисление и оплата взносов за капремонт по всему дому, либо отдельному помещению;

"Уведомление о проведении капитального ремонта".

Если же дом не входит или исключен из региональной программы, жителю объяснят, на каких основаниях данное сооружение туда не попало. Кроме того, благодаря удобной навигации любые данные можно получить в виде текста во вкладках "Работы" и "Платежи", а в разделе "Мой дом" сведения о запланированных работах и сроках их реализации доступны на интерактивной карте.