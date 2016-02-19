Австралийский коллекционер ищет долларового миллионера

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Коллекционер из Австралии Тревор Коулинг решил продать свою фотонотеку, которую он собирал более 40 лет, за 1,5 млн.долларов, сообщает thevinylfactory.com.

Коллекция состоит из ста тысяч пластинок, дисков и кассет. Коулингу исполнилось 74 года, первую пластинку он купил в 1957 году. Сейчас огромная коллекция размещается в отдельной комнате – на стеллажах и в коробках.

Нового обладателя фонотеки он ищет с прошлого года. Известно, что несколько американских компаний хотели приобрести коллекцию, но заявленную продавцом сумму заплатить отказались. Сам владелец признается, что начинает думать о том, чтобы расставаться с фонотекой по частям.

