05 ноября 2013, 15:45

Культура

Столичные планетарий и зоопарк можно будет посетить по единому билету

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут посетить планетарий и зоопарк по единому билету, сообщает пресс-служба столичного планетария. Это позволит москвичам сэкономить 10 процентов от полной стоимости билетов.

Продажа новинок начнется в ближайшее время на официальных сайтах обоих учреждений. Для посетителей будет доступна услуга бронирования билетов за семь дней до предполагаемой даты визита.

Отметим, что столичный планетарий открыт ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 21.00, а зоопарк - ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Напомним, что в 2014 году Московских зоопарк отмечает 150 лет. В честь юбилея для посетителей запланирована увлекательная зимняя программа.

С 1 декабря на территории зоопарка откроются рождественские ярмарки, начнутся праздничные акции, а в пустующих вольерах появятся инсталляции из льда и света.

25 декабря в зоопарке пройдет новогоднее представление, главным событием которого станет встреча Деда Мороза из Великого Устюга.

Кроме того, для посетителей на время зимних праздников запланированы познавательные экскурсии и конкурсы, где юные следопыты попытаются опознать животное по следам.

