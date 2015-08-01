Постоянные посетители планетария получат скидки на билеты

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Постоянные посетители Московского планетарий с 1 августа смогут получить скидку на билеты, сообщается на сайте планетария.

Так, постоянным гостям предлагается поучаствовать в акции "Космическая одиссея", благодаря которой можно получить скидку на билеты в Большой звездный зал. Акция проводится с 1 августа по 31 октября.

"Таким образом, посетители получат возможность ознакомиться с репертуаром Большого Звездного зала и посмотреть выбранные фильмы на более выгодных условиях", - отмечается в сообщении.

В рамках акции посетитель получает скидку при разовой покупке трех билетов на разные фильмы в Большой Звездный зал. Все три билета могут быть приобретены на один день или на разные дни в течение месяца.

"При покупке билетов на сеансы в будние дни размер скидки составляет 20%. При покупке билетов на сеансы выходного дня и государственные праздники размер скидки составляет 10%. Для участия в акции дополнительной регистрации не требуется – достаточно просто сказать кассиру о том, что вы хотите приобрести билеты в рамках акции "Космическая одиссея", - рассказали в планетарии.