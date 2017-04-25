Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 16:57

Культура

Мемориальную доску писателю-фантасту Ивану Ефремову открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мемориальную доску фантасту и ученому-палеонтологу Ивану Ефремову установили на доме № 8 в Большом Спасоглинищевском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этом доме писатель жил с 1935 по 1962 год.

Инициаторами установки стали местные жители, которые обратились с просьбой к депутату Мосгордумы Ярославу Кузьминову.

Автором памятного знака стал заслуженный художник России Иван Коржев, работа над его созданием длилась больше года. "Основной задачей для меня стал поиск простых понятных пластических форм, которые могли бы отразить исключительность литературного наследия Ивана Антоновича в области научной фантастики, показать масштаб его научных палеонтологических открытий", – рассказал Коржев.

По словам скульптура, за основу взят знаменитый фотопортрет писателя, который подвергся существенной художественной переработке.

Иван Ефремов известен благодаря романам "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская", а также циклам рассказов "Эллинский секрет", "Звездные корабли", повести "Сердце змеи". Писатель дважды был удостоен ордена Трудового Красного Знамени и ордена "Знак Почета". Его именем названы литературная конференция и литературная премия.

Помимо своей литературной деятельности Ефремов занимался тафономией – дисциплиной, посвященной закономерности процессов захоронения ископаемых организмов. Одного из динозавров, открытого учеником Ефремова, назвали в честь ученого ивантозавром.

писатели культурное наследие мемориальные доски

