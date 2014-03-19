Премию Олега Табакова вручат в МХТ имени Чехова

Фото: ИТАР-ТАСС

Ежегодная церемония вручения премии Олега Табакова за достижения в области культуры состоится в МХТ имени Чехова 27 марта.

В числе лауреатов – актеры Александр Семчев, Евгения Борзых, Леонид Тимцуник, Римас Туминас, Игорь Петров, Александр Молочников; режиссеры Владимир Машков, Глеб Черепанов, Александр Марин; писатель-сатирик Михаил Жванецкий; главный редактор журнала "Театральный подвал" Филипп Резников; театральный педагог Михаил Лобанов; хореограф Николай Реутов; творческие коллективы спектаклей "№13D" и "Билокси-Блюз".

Премию Олега Табакова будут вручать в девятнадцатый раз. Награда присуждается деятелям культуры с 1995 года, сообщили организаторы.

За это время премией отмечены более 150 практиков и теоретиков театра и кино: писатели Виктор Астафьев и Людмила Улицкая; драматурги Любовь Петрушевская и Василий Сигарев; педагоги Алла Покровская и Владимир Левертов; режиссеры Михаил Калатозишвили, Дмитрий Черняков, Кирилл Серебренников, Миндаугас Карбаускис, Андрей Звягинцев, Константин Богомолов; актеры Евгений Миронов, Максим Суханов, Сергей Безруков, Александр Семчев, Константин Хабенский, Марина Зудина; журналист и телеведущий Владимир Познер.

Начало мероприятия – в 12.00.