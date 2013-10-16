Лауреатом Букеровской премии стала новозеландская писательница

Элеонора Каттон. Фото: themanbookerprize.com

Новозеландка Элеонора Каттон стала лауреатом Букеровской премии 2013 года. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Престижную награду она получила за роман "Светила", разворачивающийся в 60-х годах 19 века в Новой Зеландии и повествующий о временах "золотой лихорадки". Главный герой приезжает в Новую Зеландию в надежде попытать счастье на золотых приисках, однако оказывается втянутым в череду загадочных событий.

28-летняя Элеонора Каттон стала самой молодой писательницей, получившей Букера. А ее 832-страничный роман - самым длинным в истории премии.

Помимо новозеландки в шорт-листе британской Букеровской премии были еще 5 произведений: "Нам нужны новые имена" Ноувайолет Булавайо, "Урожай" Джим Крейс, "В низине" Джумпа Лахири, "Сказка о бытии" Рут Озаки, "Заветы Мэри" Колм Тойбин.

Премия учреждена в 1968 году. Вручается она за лучшую прозу на английском. При этом авторы должны быть гражданами Великобритании, Ирландии или одной из стран британского содружества.

В России существует аналог Букеровской премии – Русский Букер. Эту премию вручают за лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в минувшем году. Премия была учреждена в 1992 году по инициативе Британского Совета в России. Первым лауреатом стал писатель Марк Харитонов за роман "Линия судьбы, или Сундучок Милашевича".

Также в разные года премия доставалась Булату Окуджаве, Людмиле Улицкой, Рубену Давиду Гонсалесу Гальего, Александру Морозову, Василию Аксенову и другим. Название лучшего русскоязычного романа этого года станет известно 4 декабря.