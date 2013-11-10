Форма поиска по сайту

10 ноября 2013, 09:45

Культура

Писатели и композиторы поговорят о творчестве Андрея Вознесенского

Фото: ИТАР-ТАСС

Круглый стол о творчестве Андрея Вознесенского пройдет 10 ноября в "Гоголь-центре". Размышлять о таланте, феномене и наследии знаменитого поэта-шестидесятника будут журналисты, сценаристы, писатели, публицисты и композиторы. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Ведущими вечера станут директор Фонда имени Андрея Вознесенского и жена великого поэта Зоя Богуславская, а также художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Участие в круглом столе примут сценарист фильмов Александра Сокурова и Кирилла Серебренникова Юрий Арабов, композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к рок-опере "Юнона и Авось" на стихи Вознесенского, и другие гости.

Начало трансляции - в 18.00.

Трансляция завершена.

