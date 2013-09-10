Объявлен шорт-лист британской Букеровской премии

Фото: ИТАР-ТАСС

В шорт-лист британской Букеровской премии попали шесть произведений. В списке значатся "Нам нужны новые имена" Ноувайолет Булавайо, "Светила" Элеонора Каттон, "Урожай" Джим Крейс, "В низине" Джумпа Лахири, "Сказка о бытии" Рут Озаки, "Заветы Мэри" Колм Тойбин.

Авторы, претендующие на получение премии, родом из разных уголков мира – Новой Зеландии, Англии, Ирлдандии, Зимбабве. Самому пожилому конкурсанту – Джим Крейс - 67 лет, а самому молодому – Элеоноре Каттон – 28 лет.

Победителя британского Букера назовут 15 октября. Премия учреждена в 1968 году. Вручается она за лучшую прозу на английском. При этом авторы должны быть гражданами Великобритании, Ирландии или одной из стран британского содружества.

В России существует аналог Букеровской премии – Русский Букер. Эту премию вручают за лучший роман на русском языке, впервые опубликованный в минувшем году. Премия была учреждена в 1992 году по инициативе Британского Совета в России. Первым лауреатом стал писатель Марк Харитонов за роман "Линия судьбы, или Сундучок Милашевича".

Также в разные года премия доставалась Булату Окуджаве, Людмиле Улицкой, Рубену Давиду Гонсалесу Гальего, Александру Морозову, Василию Аксенову и другим. Название лучшего русскоязычного романа этого года станет известно 4 декабря.