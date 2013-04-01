Пропавший ученый и Wi-Fi винтовка: невероятные новости M24.ru

ФотО: ИТАР-ТАСС

1 апреля СМИ во всем мире разыгрывают своих читателей, зрителей и слушателей. Сетевое издание m24.ru в этот день, напротив, решило вспомнить самые невероятные, но реальные новости.

История, которая началась весьма трагично, но закончилась хорошо: в Подмосковье пропал преподаватель Гарварда Игнатий Лещинер. К поискам ученого подключилась полиция, добровольцы и отряд "Лизы Алерт".

Через несколько дней живой и здоровый Лещинер был найден. По словам его матери, он любит гулять по лесу и размышлять. По некоторым данным, ученый все это время питался травой.

Странные соревнования прошли в столице летом 2012 года: в парке "Северное Тушино" соревновались специалисты по подманиванию уток и гусей.

При этом настоящие мастера могли развернуть стаю уток или посадить гусей на поле. Неизвестно, проверяли ли манильщики свои навыки на других животных.

Удивительное приспособление, которому "прочат большое будущее", будут использовать на московских прудах. Очистители водоемов не будут вручную выдергивать растения со дна, а применят камышекосилку.

Чудо техники за пару часов собирает столько, что рабочим понадобился бы целый день.

А в марте 2013 года уставшие от непривычно долгой зимы люди решили, что для них лето наступит раньше.

Мужчина в плавках устроил пикет у здания Гидрометцентра

Так, 6 марта у метро "Курская" голый мужчина стоял на разделительной полосе, воздев руки к небу. 19 марта еще один нудист (а может, и тот же самый) бежал по Варшавскому шоссе. 29 же марта молодой человек в одних плавках устроил одиночный пикет с требованием лета.

При этом пикетчик просил солнца и тепла не где-нибудь, а около здания Гидрометцентра.

В США представили макет снайперского комплекса с Wi-Fi модулем

Военная тема – не повод для шуток, но последнее изобретение вызывает сомнения: в США представили макет снайперской винтовки, оснащенной Wi-Fi. Оружие на операционной системе Linux умеет синхронизироваться с другими устройствами, координирует действия стрелка и отслеживает цель.

Можно ли будет "чекиниться" с ее помощью, когда Google ответит похожим устройством на Android и выпустит ли Apple отполированный до блеска пулемет, требующий регистрации в iTunes – покажет время.

Еще одна новость из-за рубежа: в Вашингтоне приобщают к журналистике широкие массы населения. И если крупные издания давно сотрудничают со специалистами, в школьных и районных стенгазетах есть свои редакторы, то жизнь бездомных освещать было некому.

Заполнить пустующую нишу отважилось издание "Street Sense". Оно рассказывает о жизни бомжей глазами самих обитателей трущоб. В редакцию новоиспеченные "акулы пера" с продажи номера отдают 50 центов, а остальное забирают себе.

Кто знает, может, на наших глазах зарождается настоящая медиаимперия…

Австралийских студентов учат, что русскую революцию возглавили роботы

А вот австралийские студенты всерьез изучают новейшую историю роботов – на одной из лекций по революции 1917 года в России появилась картина "Штурм Зимнего дворца", на заднем плане которой стоит робот.

Доподлинно известно, что никаких механоидов там не было и до революции с участием искусственного разума Skynet еще очень далеко.

А вот главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал послабление персонажам мультфильмов: он позволил курить Волку из "Ну, погоди".

Необычное сравнение провел страж здоровья россиян: по его словам, хулиган из советских мультфильмов, который постоянно гоняется за Зайцем, стоит в одном ряду с Джеймсом Бондом – "убийцей и уголовным преступником".

Быть может, у Онищенко есть сведения о тайной деятельности Волка или в показ вышли не все серии мультфильма.

Недавно появился ужасающий факт, который теперь заставит задуматься мужчин-носителей джинсов.

За последние годы, согласно статистике, 17 тысяч человек получили травмы при застегивании ширинки. Эксперты выделяют в особую группу риска подростков, – видимо, из-за юношеского максимализма.

А вот последняя удивительная новость, которая значительно облегчит жизнь детям: в московских дворах нарисуют разметку для игры в "классики" и "светофор".

По мнению пресс-секретаря префектуры ЦАО Павла Большунова, это повысит интерес к спорту. Как он отметил, это не потребует больших финансовых вложений.

Сергей Блохин