Выдающемуся пианисту Святославу Рихтеру – 100 лет

Святославу Рихтеру исполнилось 100 лет

20 марта исполнилось бы 100 лет великому пианисту XX века Святославу Рихтеру, основателю ряда музыкальных фестивалей, включая "Декабрьские вечера" в ГМИИ имени Пушкина, а также первому в СССР обладателю премии "Грэмми".

Святослав Рихтер родился в семье пианиста, органиста и композитора Теофила Даниловича Рихтера, преподавателя Одесской консерватории. Во время Гражданской войны семья была разъединена, Рихтер жил в семье тетки, Тамары Павловны, от которой унаследовал любовь к живописи, ставшей первым его творческим увлечением.

В детстве и в юношеские годы огромное влияние на Рихтера оказал отец, который был его первым учителем и игру которого он постоянно слушал. Святослав начал учиться игре на фортепиано и композиции в 1922 году, когда семья переехала в Одессу. Первым его сыгранным произведением был ноктюрн Шопена, а первый его концерт состоялся в 1934 году.

В 1937 году Рихтер поступил в Московскую консерваторию в класс фортепиано, а уже осенью был из нее отчислен, отказавшись изучать общеобразовательные предметы. Тем не менее, вскоре он вернулся в Москву и восстановился. Диплом получил лишь через 10 лет, в 1947 году.

С началом ВОВ Рихтер остался в Москве. Его отец, находившийся в Одессе, был арестован и вскоре расстрелян, а мать покинула город и поселилась в Германии. Во время войны Рихтер выступал в Москве, гастролировал по СССР, играл в блокадном Ленинграде. В 1943 году Рихтер встретился с будущей женой, певицей Ниной Дорлиак. Они часто вместе выступали в концертах.

После войны Рихтер получил широкую известность, победив на Третьем всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, и стал одним из ведущих советских пианистов. В 1952 году Святослав в первый и единственный раз выступил в качестве дирижера. В 1960 году музыканту присудили премию "Грэмми" (он стал первым советским исполнителем, удостоенным этой награды) за исполнение Второго фортепианного концерта Брамса.

В 1960-1980 годах Рихтер продолжил активную концертную деятельность, давая более 70 концертов в год.

Рихтер – основоположник ряда музыкальных фестивалей, знаменитых "Декабрьских вечеров" в Музее имени Пушкина (с 1981 года).

В последние годы жизни из-за болезней Рихтер часто отменял концерты, а во время выступлений лишь ноты освещались лампой. По мнению пианиста, это давало публике возможность сконцентрироваться на музыке.

Святослав Рихтер скончался 1 августа 1997 года в от сердечного приступа, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.