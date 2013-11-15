Григорий Лепс подтвердил свое знакомство с главарем Brothers' Circle

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский певец Григорий Лепс признал, что уже 30 лет знаком с главарем организации "Братский круг" (англ. Brothers' Circle) Владиславом Леонтьевым.

"Я даже не помню, как мы познакомились. Обыкновенный, нормальный человек, насколько я знаю. К нему нет никаких претензий ни по европейскому закону, ни по американскому, ни по русскому", - цитирует слова музыканта РИА Новости.

Напомним, власти США внесли Григория Лепса в так называемый санкционный список. Кроме него там оказались еще пять человек и четыре компании. Все они, по версии американских спецслужб, связаны с Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым - главарями преступной организации "Братский круг".

Представитель Минфина США Джон Салливан тогда отметил, что американцы заранее предупредили российские власти о включении в санкционный список ряда россиян, в том числе Лепса.