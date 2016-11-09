Татьяна Буланова и Федор Чистяков выпустили клип на песню "Человек и кошка"

Рисунок: Вася Ложкин

Новость о том, что Федор Чистяков переиздаст старые песни своей группы "Ноль" в новых аранжировках поклонников "русского рок-н-ролла" порадовала. Сообщение же, что один из главных своих хитов Федор отдал для исполнения Тане Булановой, насторожило. На выходе песня получилась еще более доброй и грустной, чем оригинал. Запись проходила под руководством Федора Чистякова, и все подробности можно увидеть на только что появившемся в интернете видео, запечатлевшем процесс записи "Человека и кошки".

Кроме того, сейчас доступен для скачивания альбом "Ноль +30", на котором звучат переаранжированные хиты группы. Обложку для диска нарисовал знатный арт-котовед художник Вася Ложкин.

Песня "Человек и кошка" войдет в альбом в качестве бонус-трека. Не так давно Федор Чистяков ответил на вопросы обозревателя m24.ru о записи песни, а сейчас об этом рассказала Татьяна Буланова.

"Песни Федора я услышала, когда еще сама артисткой не была, и мне они очень нравились. Что-то такое в них было и есть зажигательное, живое, настоящее. Какие-то рок-группы пошли на компромиссы, опопсели, а вот Чистяков и "Ноль" остались такими, какими были.

Познакомились мы лично не так давно. Федор наверняка что-то слышал обо мне, да и я его заочно знала. Еще мы, как оказалось, жили в одном районе, и разница в возрасте у нас всего в пару лет. Мы оба "охтинские". Наш общий знакомый Юра Чернышевский, сказал, что у Федора есть одна интересная идея и предложил встретиться, ну а через неделю мы записали песню.

Для меня это вообще как глоток свежего воздуха – песня классная, атмосфера замечательная и музыка настоящая. Мне кажется, в моем исполнении песня получила немного другую окраску, более драматичную, но это специфика моего голоса, и я не знаю, что с этим делать. "Человек и кошка" – песня замечательная, гениальная и, поменяв в ней что-то, можно потерять эту харизму, а в данном случае лишь добавился оттенок.

"Порошок", упоминаемый в песне, для меня именно как лекарство, которое спасает больного человека, не наркомана, а человека, который переживает драму жизни. И это не наркотическое вещество в данном случае, а просто волшебное лекарство, которое человек примет, вылечится, и все пройдет.

Видео: youTube/пользователь: Фёдор Чистяков - official