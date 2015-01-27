Фото: M24.ru

Автобус насмерть сбил пешехода на севере столицы. Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе управления ГИБДД Москвы.

Около 19.25 на Новопесчаной улице, в районе дома 12, автобус №105К совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Напомним, 6 декабря прошлого года автобус сбил пешехода рядом со станцией метро "Отрадное" на севере города. Мужчина получил травму головы. Пострадавшего доставили в больницу. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

А месяцем ранее под колесами троллейбуса погибла женщина-водитель этого же транспортного средства. По предварительной информации, женщина вышла из кабины, встала перед машиной, которая самопроизвольно начала движение. Вероятно, водитель не поставила троллейбус на стояночный тормоз.