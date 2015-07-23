Черниговский переулок в центре Москвы станет пешеходным

Департамент транспорта планирует создать в границах Черниговского переулка в Замоскворечье новое общественное пространство. Проект будет реализован на средства от платных парковок, а сам переулок "будет попадать под непосредственное влияние обширной пешеходной зоны и станет ее логическим развитием", пояснили в пресс-службе ведомства.

Архитектурное решение для обновления Черниговского переулка, который проходит от Пятницкой улицы до Большой Ордынки, подготовила группа специалистов из Союза московских архитекторов и бюро Megabudka. Они объединились в "Кафедру среды" – сообщество творческих людей, которые в свободное от работы время выполняют "социальные проекты, за которые никто обычно не готов платить".

Как рассказал m24.ru архитектор бюро Артем Укропов, основная идея проекта – создать "тихий и белый переулок".

"Мы хотели сделать проект быстро и просто. В переулке находятся белокаменные церкви, поэтому основной идеей проекта стало сделать территорию приятной, тихой, "белой". Концепция "читального зала" с большими креслами для уединенного чтения на одного человека, с полкой для книг сочетается с общей атмосферой", – объяснил он.

По словам Укропова, фонари и плитка в переулке не изменятся, но на территории появится амфитеатр, пункты обмена книгами, скамейки-кадки с зеленью, контрастный рисунок, нанесенный на асфальт с помощью белой дорожной краски

"Также мы поставили катки с зеленью, куда посадят петуньи, которые должны до середины осени цвести белым и усилить эффект белизны," – подчеркнул архитектор.

Для разработки проектов обустройства департамент транспорта пригласил две команды молодых архитекторов. Работа над проектами велась в формате двухнедельных профессиональных рабочих встреч. Встречи состоялись при поддержке Союза московских архитекторов, а также при участии специалистов префектуры ЦАО.

Пешеходными станут также 3-й Обыденский и Средний Овчинниковский переулки. Новые пешеходные зоны в центре Москвы будут созданы на средства от платных парковок. Все работы по благоустройству планируется закончить к началу августа 2015 года. Открытие запланировано на начало августа.

Напомним, что все средства от платных парковок направляются в бюджет Москвы. Далее они поступают в управы районов, расположенных в зоне платной парковки. Средства распределяются пропорционально собранным в каждом районе суммам.