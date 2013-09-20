Пешеходную зону на Болотной набережной благоустроят до конца 2013 года

Фото: M24.ru

Столичные власти планируют обустроить пешеходную зону в районе Болотной набережной до конца 2013 года.

Маршрут зоны "Замоскворечье" пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Пятницкой улицы, далее Климентовский переулок – Ордынский тупик – Лаврушинский переулок – Кадашевская набережная (до Болотной набережной) – Большой Толмачевский переулок – Малый Толмачевский переулок - Климентовский переулок (от улицы Пятницкая до улицы Новокузнецкая).

Как сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы, протяженность маршрута составит 1,93 километра.

Напомним, работы по благоустройству пешеходной зоны планируют начать в сентябре.