20 сентября 2013, 16:47

Город

Пешеходную зону на Болотной набережной благоустроят до конца 2013 года

Фото: M24.ru

Столичные власти планируют обустроить пешеходную зону в районе Болотной набережной до конца 2013 года.

Маршрут зоны "Замоскворечье" пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Пятницкой улицы, далее Климентовский переулок – Ордынский тупик – Лаврушинский переулок – Кадашевская набережная (до Болотной набережной) – Большой Толмачевский переулок – Малый Толмачевский переулок - Климентовский переулок (от улицы Пятницкая до улицы Новокузнецкая).

Как сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы, протяженность маршрута составит 1,93 километра.

Напомним, работы по благоустройству пешеходной зоны планируют начать в сентябре.

