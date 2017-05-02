Памятник Горькому вернут на площадь Тверская Застава к Дню города

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство площади Тверская Застава начнется в июне, а памятник писателю Максиму Горькому вернут туда к Дню города, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Реставрировать монумент начнут в конце мая.

По словам руководителя столичного департамента капитального ремонта Алексея Елисеева, благоустройство площади у Белорусского вокзала по программе "Моя улица" поможет восстановить ее исторический облик. Там планируют обустроить сквер с прогулочными дорожками, газонами, историческими фонарями и скамейками.

Памятник Максиму Горькому находится на хранении в парке искусств "Музеон". Реставрацию проведут там же.

По словам главы Мосгорнаследия Александра Емельянова, восстанавливать памятник будут в несколько этапов. Его очистят от грязи и лакокрасочного покрытия, а также следов коррозии. Затем реставраторы восстановят утраченные металлические фрагменты, устранят дефекты и трещины. В последнюю очередь начнется монтаж всех каменных блоков постамента и стилобата на новый железобетонный фундамент. После этого монумент защитят от осадков и негативного влияния окружающей среды с помощью специального состава.

На самой площади в июне проложат кабельную канализацию и уберут воздушные линии под землю. Затем там обустроят пешеходные дорожки будущего сквера – их замостят плиткой. Сквер будет освещать около 30 фонарей, похожих на те, что стояли здесь в прежние годы.

Газоны в сквере появятся в августе, а в конце октября — начале декабря там посадят около 90 лип и яблонь.

Деревья высадят в специально подготовленные лунки с плодородной землей и дренажными материалами, которые обеспечат проникновение воды вглубь почвы.

Также на площадь Тверская Застава вернутся трамваи, там сделают кольцо из новых путей.