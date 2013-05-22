Пешеходный переход через Лианозовский проезд откроют в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый подземный пешеходный переход через Лианозовский проезд в районе платформы "Лианозово" будет открыт в конце 2014 года. Конкурс на его возведение объявил столичный департамент строительства. Строительство перехода позволит убрать светофор, увеличить пропускную способность проезда, а также обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

Сейчас пешеходы проходят через Лианозовский проезд по наземному переходу. Планируется, что к концу строительства, створ перехода будет проходить через Лианозовский проезд , пути железной дороги в районе платформы "Лианозово" с выходом на Керамический проезд. Его длина составит 128 метров, а ширина прохожей части – 4 метра.

Подрядчику также предстоит построить три лестничных и три пандусных выхода для инвалидов и пешеходов с детскими колясками. Места выходов было выбрано с учетом расположения остановок и направлений основного потока пешеходов, сообщает пресс-служба департамента.

Максимальная цена строительства, согласно условиям конкурса, составляет 126,2 миллиона рублей. Подведение итогов запланировано на 4 июля.