За 60 метров от наземных переходов появятся знаки "Тормози"

Фото: gibdd.ru

В рамках акции ГИБДД "Приторомози" за 60 метров от пешеходных переходов на улицах Москвы и области установят знак, напоминающий о том, что надо снизить скорость автомобиля.

Как передает пресс-служба МВД, длина была выбрана не случайно: остановочный путь машины, двигающейся со скоростью 60 км/ч, на сухом асфальте и при исправной тормозной системе может составить около 60 метров.

Кроме того, о правилах безопасности напомнят волонтеры: они расскажут пешеходам о правилах безопасности, вручат сувениры с инструкцией "Как переходить дорогу" и световозвращающие значки. Акция пройдет в течение недели, дату полиция пока не сообщает.

Также в течение недели будут проходить обучающие уроки в вузах, детских садах, школах и автошколах. Центральным мероприятием станет тренинг "Мастерство торможения", в рамках которого водителям расскажут о принципах эффективного торможения и помогут его отработать на автомобиле.